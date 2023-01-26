Россия угрожает США и НАТО "прямым полномасштабным военным конфликтом в Европе"

В России в отчаянии из-за поставок Украине тяжелого вооружения от западных партнеров. Зампостпред РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявляет, что США и НАТО подошли к "очень опасному пределу", и угрожает "полномасштабным военным конфликтом в Европе".

Такое заявление Буякевич заявил в четверг, 26 января, передают российские пропагандистские СМИ.

Также читайте США не успеют отправить Украине танки Abrams до нового наступления - Нуланд

"Руководство США и их сателлитов НАТО подошло к опасному рубежу. Их осознанные действия по эскалации военного противостояния в Украине, провоцирование режима на военные действия против населения России с использованием западных тяжелых вооружений и целеуказанием на основе натовских разведданных — это прямой путь к полномасштабному военному конфликту в Европе, от которого точно проиграют абсолютно все жители нашего континента", — сказал обиженно зампостпред РФ при ОБСЕ.

Западные танки Украине: сколько Европа передаст единиц тяжелого вооружения

The New York Times проанализировала и пришла к выводам, что западные союзники пообещали отправить не менее 105 танков. Журналисты NYT считают, что это гораздо меньше, чем нужно Украине.

Самая большая партия танков поступит от США — 31 M1 Abrams, которых достаточно для обеспечения одного украинского батальона. Abrams — одна из самых совершенных танковых систем в мире, но для ее надежной работы нужна специальная подготовка, технология для ее частей и, как правило, специальное топливо. Тяжелое вооружение, по информации Госдепа США, поступит не раньше весны.

Британия, Германия и Польша обязались послать по 14 танков, а Лондон прогнозирует поставку своих Challenger 2 в течение нескольких недель. Глава Минобороны Германии Борис Писториус прогнозировал, что Берлину понадобятся три-четыре месяца, чтобы отправить свои танки Leopard 2.

Что задумала Венгрия: из Вооруженных сил уволили опытных офицеров со связями в НАТО

Читайте также: