Вчені дослідили, що жести людей і шимпанзе схожі: що спільного

Дослідники з Університету Сент-Ендрюс дійшли двисновку, що людська мова жестів схожа на ту, якою користуються мавпи. Зокрема жести шимпанзе і бонобо, якими вони спілкуються між собою, зрозумілі людям.

Про це пише BBC.

Зазначається, що останній спільний предок із шимпанзе використовував схожі жести. Саме вони могли бути початковою точкою людського мовлення.

Докторка Кірсті Грем з університету Сент-Ендрюс, провідна дослідниця, заявила, що жести всіх людиноподібних мавп - шимпанзе і бонобо - збігаються приблизно на 95%".

"Ми вже підозрювали, що ця здатність жестикулювати могла бути у нашого останнього спільного предка. Але тепер ми цілком впевнені, що наші предки почали жестикулювати, і це згодом вплинуло на розвиток нашого мовлення", - зазначила вона.

Під час дослідження, яке було частиною науковою місії, виявили, що людиноподібні мавпи використовують цілий "лексикон" із понад 80 жестів. Усі вони призначенні для передавання повідомлень іншому члену їхньої групи.

Наприклад, фраза "почисть мене" передається за допомогою довгого дряпання. А от погладжування рота означає "дай мені цю їжу". Тоді як відривання смужок від листка зубами є жестом флірту у шимпанзе.

Спільний словник жестів

Вчені з інституту пішли далі і перевірили, чи можуть люди зрозуміти жести своїх найближчих родичів мавп. Для цього вони переглядали відео, на яких шимпанзе і бонобо жестикулюють. Згодом на основі цього обирали варіанти відповіді зі списку можливих значень жестів.

Результати здивували навіть дослідників. Виявилося, що кожен другий, хто брав участь в експерименті, правильно називав значення жесту.

"Ми були дуже здивовані результатами", - сказала докторка Кетрін Гобайтер з Університету Сент-Ендрюс.

В університеті зазначили, що жести, які люди розуміють від природи, можуть бути спільним словником жестів для всіх видів мавп включно з нами.

"Виявляється, ми всі можемо робити це майже інстинктивно, що одночасно захоплює з точки зору еволюції комунікацій і водночас дратує вченого, який витратив роки на навчання, як це робити", - додала доктор Кетрін.

Нагадаємо, що учені зробили захопливе відкриття – шимпанзе навчилися лікувати одне одного за допомогою жуків.

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