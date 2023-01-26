Над Одесской областью ПВО сбило три российских ракеты

В результате удара пострадавших нет.
В четверг, 26 января, во время воздушной тревоги в небе над Одесской областью украинские силы ПВО сбили три вражеских ракеты "Калибр".
Сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
"Подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесщиной были сбиты три ракеты "Калибр. Дал поручение начальникам районных военных администраций лично выйти с коммуникацией ко всем жителям области с разъяснением текущей ситуации", — подчеркнул он.
По словам главы ОВА, в результате удара пострадавших в области нет.
Атака на Одесскую область
В Одесской области в 07:19 раздалась тревога. Она длилась 4 часа. 50 мин – до 12:10. Тогда в ОВА сообщили, что оккупаны готовятся нанести новый массированный ракетный удар по Украине.
Во время тревоги после 09:30 жители Одессы в Сети сообщили о звуках взрывов в городе. Издание "Думская" написало о дыме в области.
Впоследствии Марченко сообщил, что в Одесской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры. По его словам, произошли значительные проблемы с электроснабжением.
Тем временем глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук заявил о попадании в два объекта. В результате атаки раненых нет.
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