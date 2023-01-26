Ракетний удар по Україні: де прогриміли вибухи та які наслідки

Вранці, 26 січня, ЗС РФ випустили по території України десятки ракет, у регіонах працювали системи протиповітряної оборони, проте були і "прильоти".

Перші вибухи після пуску російських ракет пролунали після 08:00 у Херсонській та Миколаївській областях, повідомляли місцеві Telegram-канали. За попередньою інформацією, у прифронтових регіонах України спрацювали системи протиповітряної оборони.

Спікер Командування Повітряних військ ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ЗС РФ могли здійснити пуски понад 30 крилатих ракет. У масованому обстрілі України, за його словами, було задіяно близько 6 стратегічних бомбардувальників, які вилітали з північних районів РФ.

Ситуація у Києві

У Києві в Голосієвському районі внаслідок атаки росіян впала частина ворожої ракети, загинув 55-річний чоловік. Ще двоє осіб постраждали. Також була інформація про вибухи в Дніпровському районі Києва.

Поліція Київщини фіксує наслідки російських обстрілів. Уламки ракет виявили на території кількох районів області.

Варто зазначити, що у Київській ОВА зранку в четвер, 26 січня, повідомили, що є загроза масштабної ракетної атаки по всій території України.

У КМВА також попередили, що, за оперативною інформацією, упродовж дня є висока ймовірність повітряних атак ворога. "При оголошенні повітряної тривоги прямуйте до укриттів. Бережіть себе і близьких!" — закликав мешканців очільник КМВА Сергій Попко.

Уночі 26 січня Київ зазнав чергової повітряного нападу РФ. Росіяни атакували столицю кількома десятками баражувальних боєприпасів "Shahed", повідомив Сергій Попко. За його словами, у повітряноному просторі були збиті близько 15 БПЛА. Попередньо, без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури.

Ситуація в Одесі

В Одесі після звуків вибухів у небо здійнявся стовп диму. Про вибух на Одещині повідомив очільник місцевої районної військової Юрій Крук. За його словами, у регіоні влучили у два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.

Пізніше очільник Одеської ОВА Максим Марченко уточнив, що після влучання в регіоні почалися проблеми з електропостачанням.

"Енергетики вже розпочали ремонтні роботи, але усунення пошкоджень займе деякий час", — прокоментував він.

За словами Марченка, у місті буде організовано підвезення води для мешканців, а також продовжать роботу "Пункти незламності".

Ситуація у Вінницькій області

РФ завдала ракетний удар по Вінниччині, повідомив очільник ОВА Сергій Борзов. За його словами, постраждалих немає. Усі оперативні служби працюють на місці влучання.

Серію вибухів у регіоні було чутно сьогодні, 26 січня, під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 7:45. Вперше — близько 9 години ранку. За повідомленням міського голови Сергія Моргунова, спрацювала ППО.

"Йде повітряний бій. Повітряні сили ЗСУ контролюють повітряний простір над Вінниччиною", – повідомляв Сергій Борзов у телеграмі.

Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив: протиповітряний бій не означає наявність літаків РФ у повітряному просторі України. Мається на увазі, що українські літаки чи сили ППО знищують ворожі ракети та дрони.

"Протиповітряний бій. Можливо, хтось помилився і забув дописати "проти". Протиповітряний бій, протиповітряна оборона. Тобто очевидно, що технічно там десь... Трішечки налякали", – уточнив Юрій Ігнат.

Вдруге звуки вибухів пролунали о 9:25. За словами Сергія Моргунова, це також була робота ППО.

Згодом речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері національного телемарафону повідомив, що на Вінниччині було влучання.

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