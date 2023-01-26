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В Германии задержан еще один российский агент: что известно

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Германии задержан еще один российский агент: что известно

Фото: pixabay.com

В немецком аэропорту Мюнхена задержали российского агента, собиравшего разведывательные данные для РФ.

В аэропорту Мюнхена арестован гражданин Германии по подозрению в государственной измене. Подозреваемый сговорился с сотрудником разведывательной службы для передачи разведывательных данных России.

Об этом сообщает Reuters.

Мужчину, идентифицированного как Артура Э., арестовали в воскресенье, 22 января, по прибытии в Германию из Соединенных Штатов. Он якобы приближен к Карстену Л., сотруднику Службы внешней разведки Германии, которого арестовали в декабре по подозрению в шпионаже в пользу России.

По предварительной информации, Артур Э., не являющийся сотрудником немецкой разведки, передал российской разведке информацию, полученную от Картена Л. В понедельник, 23 января, Артур Э. уже предстал перед судьей высшего уголовного суда Германии и был взят под стражу.

По словам прокурора, расследование проводилось в тесном сотрудничестве с внешней разведкой Германии и Федеральным бюро расследований.

Напомним, в конце декабря сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии Карстена Л. арестовали по подозрению в шпионаже и в передаче в этом году России информации, являющейся государственной тайной.

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Дата публикации
Просмотры
983
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