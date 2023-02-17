В половині України – повітряна тривога

Перебувайте в укриттях до моменту скасування тривоги.

В Україні оголошена повітряна тривога на сході та півдні ввечері 17 лютого.

Про це свідчать дані мапи повітряних тривог.

Сирени лунають у Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та в АРК Крим.

Перебувайте в укриттях або використовуйте правило двох стін до моменту скасування тривоги.

Зауважимо, що це вже третя масштабна тривога за цей день.

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" 17 лютого попередили, що в Україні залишається загроза масованого ракетного удару з боку Росії, тому українці мають постійно бути готовими до таких атак.

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