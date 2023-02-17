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В половине Украины – воздушная тревога

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
6064
Время на прочтение
1 мин
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В половине Украины – воздушная тревога

Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине. / Фото: ТСН.ua

Находитесь в укрытиях до момента отмены тревоги.

В Украине объявлена воздушная тревога на востоке и юге вечером 17 февраля.

Об этом свидетельствуют данные карты воздушных тревог.

Сирены раздаются в Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях и АРК Крым.

Находитесь в укрытиях или используйте правило двух стен до момента отмены тревоги.

Это уже третья масштабная тревога за этот день.

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Напомним, ранее в ОК "Юг" 17 февраля предупредили, что в Украине остается угроза массированного ракетного удара со стороны России, поэтому украинцы должны быть готовыми к таким атакам.

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Дата публикации
Просмотры
6064
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