В половине Украины – воздушная тревога

Находитесь в укрытиях до момента отмены тревоги.
В Украине объявлена воздушная тревога на востоке и юге вечером 17 февраля.
Об этом свидетельствуют данные карты воздушных тревог.
Сирены раздаются в Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях и АРК Крым.
Находитесь в укрытиях или используйте правило двух стен до момента отмены тревоги.
Это уже третья масштабная тревога за этот день.
Напомним, ранее в ОК "Юг" 17 февраля предупредили, что в Украине остается угроза массированного ракетного удара со стороны России, поэтому украинцы должны быть готовыми к таким атакам.
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