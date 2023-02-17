В половине Украины – воздушная тревога

Находитесь в укрытиях до момента отмены тревоги.

В Украине объявлена воздушная тревога на востоке и юге вечером 17 февраля.

Об этом свидетельствуют данные карты воздушных тревог.

Сирены раздаются в Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях и АРК Крым.

Находитесь в укрытиях или используйте правило двух стен до момента отмены тревоги.

Это уже третья масштабная тревога за этот день.

Напомним, ранее в ОК "Юг" 17 февраля предупредили, что в Украине остается угроза массированного ракетного удара со стороны России, поэтому украинцы должны быть готовыми к таким атакам.

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