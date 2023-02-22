Чоловік проковтнув телефон під час перевірки охоронцями

Він потрапив до лікарні зі скаргами на біль у животі.

Індійський в'язень Кайшар Алі проковтнув мобільний телефон під час огляду офіцером-охоронцем. За правилами, використання пристроїв у в'язницях заборонено.

Про цей випадок пише Thenationalnews.

Як повідомляє джерело, Кайшар Алі, який відбуває термін у в'язниці в Гопалганджі в східному Біхарі, був доставлений в державну лікарню зі скаргами на сильний біль у животі.

Під час огляду лікарі виявили в його черевній порожнині "чужорідне тіло".

Поліція повідомила, що ув'язнений сказав адміністрації, що проковтнув мобільний телефон під час раптової перевірки співробітниками закладу.

"Ув'язнений потрапив до лікарні через біль у животі. Лікарі зробили рентген та дослідили його шлунок", – сказав доктор Салам Сіддікі.

Наразі стан потерпілого оцінюється як стабільний.

Поліцейські розповіли, що Кайшар Алі був ув'язнений у січні 2020 року за злочини, пов'язані з наркотиками.

Вони також нагадали, що користування мобільними телефонами в індійських в'язницях заборонено.

За офіційними даними, під час рейдів у в'язницях по всьому Біхару в 2021 році було вилучено щонайменше три десятки мобільних телефонів, сім сім-карт і 17 зарядних пристроїв.

Раніше медики розповіли, що робити, якщо дитина проковтнула копійку, батарейку, лего чи інший сторонній предмет.

Читайте також: