На Полтавщині чоловік зґвалтував жінку: суддя виніс абсурдне рішення

Зловмисик напав на жінку, коли вона поверталася додому.

На Полтавщині суд призначив ґвалтівнику занадто м’яке покарання, тому прокуратура оскаржила вирок.

Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

"Решетилівською окружною прокуратурою оскаржено вирок Кобеляцького районного суду стосовно 31-річного жителя Полтавського району, обвинуваченого у зґвалтуванні жінки (ч. 1 ст. 152 КК України)", - зазначили у відомстві.

Коли потерпіла поверталася з роботи додому, зловмисник напав на неї та із застосуванням сили вчинив дії сексуального характеру.

За скоєне судом першої інстанції чоловіка позбавлено волі на 3 роки. Прокуратура звернулася до Полтавського апеляційного суду з апеляційною скаргою щодо призначення особі максимального покарання, передбаченого вказаною статтею, – 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Черкаській області затримано 19-річного зловмисника, який зґвалтував дитину. Він ховався від поліції у лісосмузі. З пошуками допомагали військовослужбовці, які підняли в повітря квадрокоптер.

У Львові затримали 50-річного підозрюваного у педофілії

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