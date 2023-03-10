На Полтавщині чоловік зґвалтував жінку: суддя виніс абсурдне рішення

Зловмисик напав на жінку, коли вона поверталася додому.
На Полтавщині суд призначив ґвалтівнику занадто м’яке покарання, тому прокуратура оскаржила вирок.
Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
"Решетилівською окружною прокуратурою оскаржено вирок Кобеляцького районного суду стосовно 31-річного жителя Полтавського району, обвинуваченого у зґвалтуванні жінки (ч. 1 ст. 152 КК України)", - зазначили у відомстві.
Коли потерпіла поверталася з роботи додому, зловмисник напав на неї та із застосуванням сили вчинив дії сексуального характеру.
За скоєне судом першої інстанції чоловіка позбавлено волі на 3 роки. Прокуратура звернулася до Полтавського апеляційного суду з апеляційною скаргою щодо призначення особі максимального покарання, передбаченого вказаною статтею, – 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Черкаській області затримано 19-річного зловмисника, який зґвалтував дитину. Він ховався від поліції у лісосмузі. З пошуками допомагали військовослужбовці, які підняли в повітря квадрокоптер.
Читайте також:
- У Сумах чоловік 9 років ґвалтував дитину, а потім почав шантажувати
- Систематично ґвалтував трьох дітей: на Дніпропетровщині домашнього тирана відправили під варту
- Схопив за шию та потягнув до лісосмуги: у Дніпрі чоловік зґвалтував дівчинку
- На Черкащині чоловік ґвалтував доньок своєї співмешканки: наймолодшій всього 6 років