Відомий український гурт не випустили за кордон у благодійний тур після скандалу з Андрієм Щегелем

Відомий український джаз-панк гурт The Hypnotunez повідомив, що за рішенням Міністерства культури не зміг виїхати за кордон у благодійний тур.

Відповідне відео учасники колективу розмістили на офіційній сторінці The Hypnotunez в Instagram. Як розповіли музиканти, 7 березня вони виїхали у свій європейський тур, який мав відбутися у містах Німеччини, Польщі та Чехії.

Втім, артисти провели 20 годин на кордоні з Польщею і їх так не випустили з країни. Причиною цьому стали зміни стосовно виїзду за кордон артистів, які Мінкульт ввів після скандалу зі стендапером Андрієм Щегелем. Той, нагадаємо, похвалився, що під час війни виїхав з України як артист за дозволом від Міністерства культури.

"Ми виїхали в наш європейський тур, проте вже 20 годину стоїмо на пункту пропуску. У зв'язку з останніми новинами навколо Міністерства культури і так званих "артистів" ми стоїмо на місці. Вони призупинили можливість виїзду справжніх митців за кордон, оголосивши про якісь нові зміни і правила, про які ніхто не знає, не повідомивши про це заявників. Неможливо додзвонитися і знайти цю інформацію в департаменті чи мережі", - сказали учасники гурту.

Також музиканти поділилися, що вони телефонували всім, кому могли – починаючи з секретарів до замміністрів, від очільників військових адміністрацій до генеральних консулів країн, де The Hypnotunez мали грати концерти. Проте всі "розводили руками".

"Ми опинилися в буферній зоні, коли немає шляху назад і нема шляху вперед. З великим сумом ми можемо сказати, що ми скасовуємо наш тур. Це заплановані 23 концерти в країнах Німеччини, Чехії та Польщі. Ми, на жаль, безсильні, це вже не залежить від нас. Ми витратили купу зусиль, часу, грошей, аби цей тур відбувся", - сказали музиканти.

Зазначимо, що Міністерство культури та інформаційної політики підготувало жорсткіший порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд для чоловіків призовного віку після скандалу зі стендапером Андрієм Щегелем. У міністерстві повідомили, що через випадок зі Щегелем ситуація для тих, хто дійсно боронить Україну та веде боротьбу на культурному фронті, ускладнюється.

Нагадаємо, що тим часом лідер гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан та музикант Коля Сєрга, який боронить Україну у складі ЗСУ, виступили з заявами про важливість виїзду справжніх українських митців за кордон.

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