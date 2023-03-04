У Мінкульті відреагували на втечу коміка Андрія Щегеля за кордон

Відомий комік днями відверто розповів, як втік з України під час війни.

Міністерство культури та інформаційної політики відреагувало на інтерв’ю українського стендап-коміка та учасника подкасту Srakadupa Андрія Щегеля, який заявив про втечу з України під час повномасштабної війни. У Мінкульті його дії назвали неприпустимим.

Про це йдеться на сайті МКІП.

"Зазначена особа, яка порушила надане їй право виїзду за кордон, перебувала в складі групи, якій було надано тимчасовий дозвіл. Дії коміка є неприпустимими в умовах воєнного стану, в час, коли переважна більшість свідомих чоловіків залишаються країні та готові воювати за збереження нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Там також заявили, що з метою запобігання подібним ситуаціям, МКІП разом з правоохоронними органами буде ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку.

"Наразі МКІП підготовлено та подано на затвердження Уряду більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку. Конкретну ситуацію з порушенням наданого йому права виїзду з обов’язковим поверненням до України та ухиленням від мобілізації особи Андрія Щегеля буде взято під контроль правоохоронців", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, комік Андрій Щегель розповів, як втік з України під час війни, а про захисників сказав: "Це вибір хлопців – гинути". Щегель повідомив, що наразі перебуває у Туреччині. Комік також планує поїхати до Албанії на два місяці, він планує тур Європою, а потім заїхати на Балі та "ще кудись, де можна бути без документів".

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