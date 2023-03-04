Кубок світу з біатлону: результати чоловічого персьюту на етапі в Нове-Мєсто

У суботу, 4 березня, на сьомому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 в чеському Нове-Мєсто відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну в ній представляли Антон Дудченко (17-й стартовий номер), Артем Прима (35-й стартовий номер) та Богдан Цимбал (43-й стартовий номер).

Найкращим серед українців у персьюті став Цимбал, який посів 31-шу позицію. Дудченко фінішував 38-м, а Прима – 39-м.

Виграв гонку переслідування норвежець Йоганнес Бьо. Другим став його брат Тар'єй Бьо, а замкнув трійку призерів швед Мартін Понсілуома.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічої гонки переслідування в Нове-Мєсто

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+1+1) 31:25,1

2. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0+1+0) +34,6

3. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+3+1+1) +1:11,0

...

31. Богдан Цимбал (Україна, 1+1+0+1) +3:46,1

38. Антон Дудченко (Україна, 2+1+1+2) +4:35,0

39. Артем Прима (Україна, 0+2+1+1) +4:36,8

Жіноча гонка переслідування розпочнеться сьогодні о 16:45 за київським часом. Від України там бігтимуть Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк і Дар'я Блашко.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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