В Минкульте отреагировали на побег комика Андрея Щегеля за границу

Известный комик на днях откровенно рассказал, как сбежал из Украины во время войны.

Министерство культуры и информационной политики отреагировало на интервью украинского стендап-комика и участника подкаста Srakadupa Андрея Щегеля, который заявил о побеге из Украины во время полномасштабной войны. В Минкульте его действия назвали недопустимым.

Об этом говорится на сайте МКИП.

"Указанное лицо, нарушившее предоставленное ему право выезда за границу, находилось в составе группы, которой было предоставлено временное разрешение. Действия комика недопустимы в условиях военного положения, во время, когда подавляющее большинство сознательных мужчин остаются стране и готовы воевать за сохранение нашего государства ", – говорится в сообщении.

Там также заявили, что с целью предотвращения подобных ситуаций, МКИП вместе с правоохранительными органами будет инициировать усиление ответственности за нарушение правил выезда и возвращение в Украину мужчин призывного возраста.

"В настоящее время МКИП подготовил и подал на утверждение Правительства более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста. Конкретная ситуация с нарушением предоставленного ему права выезда с обязательным возвращением в Украину и уклонение от мобилизации личности Андрея Щегеля будет взята под контроль правоохранителей ", – говорится в заявлении.

Напомним, комик Андрей Щегель рассказал, как сбежал из Украины во время войны, а о защитниках сказал: "Это выбор ребят – погибать". Щегель сообщил, что находится в Турции. Комик также планирует поехать в Албанию на два месяца, он планирует тур по Европе, а затем заехать на Бали и "еще куда-то, где можно быть без документов".

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