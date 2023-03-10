На тлі скандалу зі стендапером Щегелем Жадан повідомив, що перебуває в США і закликав випускати митців за кордон

Після того, як комік Андрій Щегель повідомив, що безперешкодно виїхав під час війни з України, бо отримав дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики, розгорівся скандал.

Зокрема, у міністерстві повідомили, що через випадок зі Щегелем ситуація для тих, хто дійсно боронить Україну та веде боротьбу на культурному фронті, ускладнюється. Міністерство підготувало жорсткіший порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд для чоловіків призовного віку.

Своєю чергою, український письменник та фронтмен гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан записав відеозвернення. У ньому артист наголосив на тому, що дуже важливо, аби артисти мали змогу виїздити за кордон.

Жадан повідомив, що зараз перебуває у Нью-Йорку, де виступить з виставою про Харків 20-30 років про покоління знищенних митців у ті часи:

"У мене зараз в Америці відбувається благодійний тур. Як я сюди потрапив? Я подав заявку і отримав офіційний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики. Назад до України повертаюся 21 березня. Досвід і приклад двох недоумків і негідників не має перекреслити роботу тисяч працівників української культури, які більше року працюють на нашу перемогу, які місяцями вкладаються в нашу спільну боротьбу, в нашу спільну діяльність", - сказав Жадан.

#культурнийшлях звернення від Сергія Жадана «Досвід і приклад двох негідників не має перекреслити роботу тисяч працівників культури» — ділиться артист — «Культура сьогодні - це важлива складова інформаційного фронту і волонтерської діяльності». Ми маємо зберегти можливість виїзду за кордон для свідомих працівників культурної сфери. Приєднуйся до кампанії #культурнийшлях, публікуй своє звернення використовуючи хештег та тегай Міністерство культури та інформаційної політики України Офіс Президента України Олександр Ткаченко Верховна Рада України Опубликовано Всеукраїнська Асоціація Музичних Подій UAME Пятница, 10 марта 2023 г.

Він зазначив, що сьогодні культура ,це не про танці і співи – це важлива складова інформаційного фронту і це надзвичайно важлива складова волонтерської діяльності.

"Сподіваюся, що всі розуміють, що кожен український концерт, кожна українська прем'єра і кожен літературний вечір письменника сьогодні це ще одна спроба проговорити і нагадати світові, що відбувається в Україні. Будьмо відверті. Без волонтерської допомоги ЗСУ, українській армії було б надзвичайно важко. А діяльність українських митців – це мільйони зібраних доларів по всьому світу. На ці кошти купується дуже багато необхідних речей", - підкреслив артист.

Жадан поділився, що за минулу осінь на своїх благодійних заходах, організованих за кордоном, він разом з гуртом "Жадан і Собаки" зібрав п'ять мільйонів гривень, на які були куплені автомобілі дрони, тепловізори, спорядження для наших захисників.

Сергій Жадан / Фото: www.facebook.com/serhiy.zhadan

" Ситуація проста. Якщо ти порушив законодавство, маєш відповідати перед законом України. Якщо ти чесно працюєш на свою країну, на свою армію і на свою державу ти маєш мати можливість далі займатися своєю діяльністю", - зазначив Жадан.

Нагадаємо, що стендапер Андрій Щегель не так давно розповів, що без перешкод виїхав з України до Туреччини під час повномасштабної війни. Він повідомив, що зробив це, отримавши дозвіл як артист від Міністерства культури та інформаційної політики. Також він заявив, що "це вибір хлопців - гинути", говорячи про наших військових, які боронять Україну на фронті.

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