Известный экстрасенс предвидел наступление России и назвал город, который в марте будет в опасности

Известный таролог Макс Гордеев считает, что в марте большая опасность ожидает Днепр и Днепропетровскую область. Он спрогнозировал ракетные удары и призвал людей реагировать на воздушную тревогу.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Днепр и Днепропетровская область, будьте внимательны. Могут быть "прилеты", и они будут очень сильными. Не игнорируйте ни в коем случае воздушные тревоги", – сказал Гордеев.

Таролог считает, что до конца марта Россия может пойти в наступление "на всех фронтах". Однако оккупантов ждет поражение. Гордеев также предусмотрел, что в конце лета-осенью ситуация в Украине должна стабилизироваться.

Напомним, тарологиня Елена Бюн заявила, что в первые десять дней марта Россия, вероятно, не будет устраивать массированные ракетные удары по Украине. Также она подчеркнула, что уже через полгода Украина сможет вернуть свои территории.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также: