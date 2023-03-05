Астролог назвала точный день в марте, когда на фронте произойдет "большое событие"

Известная астролог Валентина Виттрок дала прогноз на март 2023 года. Она считает, что этот месяц может стать важным, в частности, на фронте прогнозируется большое событие, которое по масштабу похоже на потопление крейсера "Москва".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Астролог в марте отметила следующие важные даты:

7 марта ожидается полнолуние. По ее мнению, в этот день миру может раскрыться некая тайна и реогранизация секретных ведомств. В тоталитарных государствах возможно усугубление нагнетания страха.

14-15 марта Украину могут ожидать хорошие новости с фронта. Виттрок прогнозирует, что по масштабам это событие будет напоминать то, когда ВСУ потопили российский ракетный крейсер "Москва".

16-20 марта астрологиня считает "проклятыми днями", когда лучше ничего нового не начинать.

С 24 марта по 12 июня Плутон перейдет в знак Водолея. Астролог считает, что в этот период в тоталитарных странах возможно свержение диктатуры.

Напомним, таролог Елена Бюн заявила, что в первые десять дней марта Россия, вероятно, не будет устраивать массированные ракетные удары по Украине. Также она подчеркнула, что уже через полгода Украина сможет вернуть свои территории.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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