"Не допустить глобального противостояния": в Китае Лукашенко объявил "свою задачу"

Ключевой союзник России белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко поблагодарил Китай за поддержку во время государственного визита в Пекин на фоне предупреждений США о том, что Китай не должен вмешиваться в войну в Украине. Также Лукашенко заявил, что поддерживает "мирный план" главы КНР Си Цзиньпина.

Об этом пишет CNN.

"Сегодняшняя встреча проходит в очень сложное время, которое требует новых нестандартных подходов и ответственных политических решений", — сказал Лукашенко.

Глава РБ также видит своей задачей "недопущение глобального противостояния, которое не будет иметь победителей", о чем и объявил в КНР.

"Беларусь активно предлагает мир и полностью поддерживает вашу инициативу по международной безопасности", — добавил Лукашенко.

Напомним, накануне президент РБ Лукашенко прилетел в Пекин на фоне того, что США уличили Китай в помощи РФ в войне. Самопровозглашенный президент Беларуси уже встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.

Ранее эксперты утверждали, что Лукашенко, вероятно, уступит элементы оборонно-промышленной базы Беларуси, чтобы поддержать уклонение от санкций российской оборонной промышленности как уступку в обмен на то, чтобы белорусские военные не присоединялись к войне РФ в Украине.

Сам Лукашенко утверждал, что оборонная промышленность Беларуси может производить оружие благодаря доступу к зарубежным инновациям.

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