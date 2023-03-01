В Украине стремительно подорожала капуста: стоимость выросла вдвое

На украинских рынках и в магазинах стремительно подорожала белокочанная капуста. Только за последнюю неделю цены выросли вдвое.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Украинские производители предлагают к продаже капусту от 12 до 18 гривен за килограмм. Отмечается, что в среднем в два раза дороже, чем неделей раньше.

На рынке есть несколько причин, по которым стоимость овоща изменилась. Повышать цену производителям позволяет сокращение предложения, а также высокий спрос на капусту. По словам производителей, также погодные условия губительно отразились на урожайности и качестве капусты.

"Стоимость белокочанной капусты в Украине уже достигала уровня цен в аналогичный период прошлого года. При этом местные фермеры планируют и дальше предпринимать попытки повысить отпускные цены в этом сегменте", — отмечают аналитики.

Напомним, в Украине повысилась стоимость томатов. В частности, это связано с сокращением поставок. Пока томаты производства Турция поступают в продажу в диапазоне 85-100 грн за один кг. Такая стоимость в среднем на 16% выше, чем неделей раньше.

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