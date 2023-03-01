В Україні стрімко здорожчала капуста: вартість зросла удвічі

На українських ринках та в магазинах стрімко здорожчала білокачанна капуста. Лише за останній тиждень ціни зросли удвічі.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Українські виробники пропонують до продажу капусту від 12 до 18 гривень за один кілограм. Наголошується, що в середньому у два рази дорожче, ніж тижнем раніше.

На ринку є кілька причин, чому вартість овоча змінилася. Підвищувати ціну виробникам дозволяє скорочення пропозиції, а також високий попит на капусту. За словами виробників, також погодні умови згубно позначилися на врожайності та якості капусти.

"Вартість білокачанної капусти в Україні вже досягала рівня цін в аналогічний період минулого року. При цьому місцеві фермери планують і далі робити спроби підвищити відпускні ціни в цьому сегменті", - наголошують аналітики.

Нагадаємо, в Україні підвищилася вартість томатів. Зокрема, це пов’язано зі скороченням постачання. Наразі томати виробництва Туреччина надходять у продаж у діапазоні 85-100 грн за один кг. Така вартість у середньому на 16% вища, ніж тижнем раніше.

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