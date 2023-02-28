Якщо призвали без досвіду на війну, скільки триватиме мобілізаційна підготовка

Скільки часу готують мобілізованого без бойового досвіду перед тим, як відправити на фронт, читайте в матеріалі ТСН.ua

Скільки триває підготовка мобілізованого без досвіду перед відправкою на фронт

За словами начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача більшість мобілізованих мають військовий досвід. "Не можу назвати кількісних показників, але їх, чоловіків без досвіду, закликають набагато менше, ніж тих, хто має військовий досвід. Насамперед звичайно, відбирається особовий склад, який уже має досвід проходження військової служби".

Ті, хто без досвіду проходять у навчальних центрах як мінімум базову загальновійськову підготовку, яка триває один місяць. Тільки після базової підготовки відправляють на фронт

Один місяць — термін для фахівців, які не потребують додаткового досвіду, крім базового – номера обслуги, що заряджає і таке інше.

Якщо військовослужбовця готують до складнішої спеціальності, наприклад, бути гранатометником, це займе більше часу – півтора місяця навчання.

Якщо говорити про складнішу спеціальність – ще місяць або й до 45 днів додатково.

Сумарно підготовка мобілізованих без військового досвіду, за словами Горбача, може тривати понад два місяці.

Військовослужбовці, які призначаються на сержантські посади, також проходять додаткову професійну підготовку.

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