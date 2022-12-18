Як зберегти капусту до весни: всі можливі способи

Кожний спосіб зберігання капусти має особливості, але є загальні вимоги до сорту капусти, до того, коли та як її зібрати, щоб вона не почорніла, не почала гнити та збереглася зимою свіжою.

Яку капусту, коли краще зібрати, щоб вона збереглася до весни

Для зберігання потрібно брати лише середні та пізньостиглі сорти капусти. Саме такі сорти зможуть полежати від декількох місяців до пів року.

капусти. Саме такі сорти зможуть полежати від декількох місяців до пів року. Погано буде зберігатися капуста, яка зібрана під час або зразу після д ощового сезону, коли землю заливало водою. Щоб капуста довше зберігалась, зрізати капусту краще в суху сонячну погоду.

коли землю заливало водою. Щоб капуста довше зберігалась, зрізати капусту краще в суху сонячну погоду. Якщо капусту перегодували азотними добривами, вона також незабаром буде чорніти та гнити.

Для зберігання потрібно відбирати тугі головки, не уражені хворобами та шкідниками.

Найкраще зберігати капусту при температурі 0, +1°C, при високій вологості, у провітрюваному приміщенні обов'язково окремо від інших овочів і фруктів.

Як капусту зберігати у підвалі

Капусту можна зберігати у ящиках. Головне, забезпечити хорошу вентиляцію, нормальну температуру і вологість.

Як зберігати капусту у підвалі

Якщо капуста не зрізана під самий качан, а має ніжку, її можна підвішувати. Для цього її можна обв'язати за ніжку та підвісити або проштрикнути гачком. Капусту потрібно підвісити так, щоб вона не торкалась одна одної.

Як зберігати капусту у підвалі

Добре зберігатиметься капуста у ящиках з піском. Насипте у ящики шар сухого піску та повстромлюйте у нього капусту ніжкою вниз.

Можна обладнати у погребі дерев'яні полиці, щоб на них помістилися качани.

Як зберігати капусту у підвалі

Зберігання капусти в землі

Якщо капусти дуже багато і є земельна ділянка, найкращий спосіб — це зберігання її у траншеях. Викопують глибоку яму, на дно поміщають товстий шар соломи, а зверху – капусту, шари якої перекладають соломою. Після цього траншею накривають дерев'яним щитом і засипають землею. Якщо дуже морозна зима, зверху можна ще додати солому або опале листя.

Як зберігати капусту у квартирі

Капуста — велика і для зберігання потребує багато місця, тому найкращим варіантом зберігання її у квартирі будее зберігання на балконі.

Як зберігати капусту на балконі

Балкон, як місце для зберігання підійде лише, якщо він засклений та утеплений. Лише в такому разі капуста не замерзне та не почне гнити. На балконі капусту можна зберігати як у ящиках, так і у коробках. Перед укладанням, капусту можна обернути папером чи харчовою плівкою.

Як зберігати капусту в холодильнику

Варіант для зберігання капусти не дуже вдалий, через те, що капуста займає багато місця, температура в холодильнику не завжди однакова. Але зберігати капусту в холодильнику можна. Щоб не в'янули верхні листки, краще також скористатися харчовою плівкою.

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