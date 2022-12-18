Как сохранить капусту до весны: все возможные способы

Как сохранить капусту свежей в подвале, в погребе, квартире, читайте в материале ТСН.ua
Каждый способ хранения капусты имеет особенности, но есть общие требования к сорту капусты, к тому когда и как ее собрать, чтобы она не почернела, не начала гнить и сохранилась свежей зимой.
Какую капусту, когда лучше собрать, чтобы она сохранилась до весны
- Для хранения нужно брать только средние и позднеспелые сорта капусты. Именно такие сорта смогут полежать от нескольких месяцев до полугода.
- Плохо будет храниться капуста, которая собрана во время или сразу после дождливого сезона, когда землю заливало водой. Чтобы капуста дольше хранилась, срезать лучше капусту в сухую солнечную погоду.
- Если капусту перекормили азотными удобрениями, она также будет чернеть и гнить.
- Для хранения нужно отбирать тугие головки, не пораженные болезнями и вредителями.
- Лучше хранить капусту при температуре 0, +1°C, при высокой влажности, в проветриваемом помещении обязательно отдельно от других овощей и фруктов.
Как капусту хранить в подвале
- Капусту можно хранить в ящиках. Главное, обеспечить хорошую вентиляцию, нормальную температуру и влажность.
- Если капуста не срезана под самый кочерыжку, а имеет ножку, ее можно подвешивать. Для этого ее можно обвязать за ножку и подвесить или проткнуть крючком. Капусту нужно подвесить так, чтобы она не касалась друг друга.
- Хорошо хранится капуста в ящиках с песком. Насыпьте в ящики слой сухого песка и вставьте в него капусту ножкой вниз.
- Можно оборудовать в погребе деревянные полки, чтобы на них поместились кочаны.
Хранение капусты в земле
Если капусты очень много и есть земельный участок, лучший способ – это хранение ее в траншеях. Выкапывают глубокую яму, на дно помещают толстый слой соломы, а сверху – капусту, слои которой перекладывают соломой. После этого траншею накрывают деревянным щитом и засыпают землей. Если очень морозная зима, сверху можно еще добавить солому или опавшую листву.
Как хранить капусту в квартире.
Капуста – большая и для хранения требует много места, поэтому лучшим вариантом хранения в квартире будет хранение ее на балконе.
Как хранить капусту на балконе
Балкон, как место для хранения, подойдет, если он застеклен и утеплен. Только в таком случае капуста не замерзнет и не начнет гнить. На балконе капусту можно хранить как в коробках, так и в ящиках. Перед укладкой капусту можно обернуть бумагой или пищевой пленкой.
Как хранить капусту в холодильнике
Вариант для хранения капусты не очень удачный, потому что капуста занимает много места, температура в холодильнике не всегда одинакова. Но хранить капусту в холодильнике можно. Чтобы не увядали верхние листья, лучше также воспользоваться пищевой пленкой.
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