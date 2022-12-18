Как сохранить капусту до весны: все возможные способы

Каждый способ хранения капусты имеет особенности, но есть общие требования к сорту капусты, к тому когда и как ее собрать, чтобы она не почернела, не начала гнить и сохранилась свежей зимой.

Какую капусту, когда лучше собрать, чтобы она сохранилась до весны

Для хранения нужно брать только средние и позднеспелые сорта капусты. Именно такие сорта смогут полежать от нескольких месяцев до полугода.

капусты. Именно такие сорта смогут полежать от нескольких месяцев до полугода. Плохо будет храниться капуста, которая собрана во время или сразу после дождливого сезона, когда землю заливало водой. Чтобы капуста дольше хранилась, срезать лучше капусту в сухую солнечную погоду.

когда землю заливало водой. Чтобы капуста дольше хранилась, срезать лучше капусту в сухую солнечную погоду. Если капусту перекормили азотными удобрениями, она также будет чернеть и гнить.

Для хранения нужно отбирать тугие головки, не пораженные болезнями и вредителями.

Лучше хранить капусту при температуре 0, +1°C, при высокой влажности, в проветриваемом помещении обязательно отдельно от других овощей и фруктов.

Как капусту хранить в подвале

Капусту можно хранить в ящиках. Главное, обеспечить хорошую вентиляцию, нормальную температуру и влажность.

Как хранить капусту в подвале

Если капуста не срезана под самый кочерыжку, а имеет ножку, ее можно подвешивать. Для этого ее можно обвязать за ножку и подвесить или проткнуть крючком. Капусту нужно подвесить так, чтобы она не касалась друг друга.

Как хранить капусту в подвале

Хорошо хранится капуста в ящиках с песком. Насыпьте в ящики слой сухого песка и вставьте в него капусту ножкой вниз.

Можно оборудовать в погребе деревянные полки, чтобы на них поместились кочаны.

Как хранить капусту в подвале

Хранение капусты в земле

Если капусты очень много и есть земельный участок, лучший способ – это хранение ее в траншеях. Выкапывают глубокую яму, на дно помещают толстый слой соломы, а сверху – капусту, слои которой перекладывают соломой. После этого траншею накрывают деревянным щитом и засыпают землей. Если очень морозная зима, сверху можно еще добавить солому или опавшую листву.

Как хранить капусту в квартире.

Капуста – большая и для хранения требует много места, поэтому лучшим вариантом хранения в квартире будет хранение ее на балконе.

Как хранить капусту на балконе

Балкон, как место для хранения, подойдет, если он застеклен и утеплен. Только в таком случае капуста не замерзнет и не начнет гнить. На балконе капусту можно хранить как в коробках, так и в ящиках. Перед укладкой капусту можно обернуть бумагой или пищевой пленкой.

Как хранить капусту в холодильнике

Вариант для хранения капусты не очень удачный, потому что капуста занимает много места, температура в холодильнике не всегда одинакова. Но хранить капусту в холодильнике можно. Чтобы не увядали верхние листья, лучше также воспользоваться пищевой пленкой.

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