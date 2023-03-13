Убитый за "Слава Украине!" Герой Александр Мациевский был гражданином Молдовы

В Молдове решительно осудили варварское убийство гражданина и российскую агрессию против Украины.

Министерство иностранных дел Молдовы сообщило, что расстрелянный российскими преступниками Герой Украины Александр Мациевский был гражданином Молдовы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова.

"По подтверждению украинской стороной факта, что украинский военный, казненный российскими солдатами, является Александром Мациевским, Кишинев решительно осуждает убийство гражданина Молдовы, акт, который можно квалифицировать как военное преступление и грубое нарушение международных гуманитарных законов", — говорится в сообщении.

В МИДе Молдовы выразили искренние соболезнования близким и родным погибшего военного, а также солидарность с украинским народом.

"Мы подтверждаем жесткую позицию Республики Молдова по осуждению жестокой войны Российской Федерации против Украины. Наша страна остается преданной поддержке Украины в ее усилиях вернуть регион к миру и стабильности", — заявили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому – военному, которого россияне демонстративно расстреляли на камеру после слов "Слава Украине!"

Кроме того, мы ранее информировали, что следователи Службы безопасности установили, что украинским военным, расстрелянным после слов "Слава Украине!", был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

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