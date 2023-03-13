Страчений за "Слава Україні!" Герой Олександр Мацієвський був громадянином Молдови

У Молдові рішуче засудили варварське вбивство свого громадянина та російську агресію проти України.

Міністерство закордонних справ Молдови повідомило, що розстріляний російськими злочинцями Герой України Олександр Мацієвський був громадянином Молдови.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова.

"Після підтвердження українською стороною факту, що український військовий, страчений російськими солдатами, є Олександром Мацієвським, Кишинів рішуче засуджує вбивство громадянина Молдови, акт, який можна кваліфікувати як воєнний злочин і грубе порушення міжнародних гуманітарних законів", - йдеться у повідомленні.

У МЗС Молдови висловили щирі співчуття близьким та рідним загиблого військового, а також солідарність з українським народом.

"Ми підтверджуємо тверду позицію Республіки Молдова щодо засудження жорстокої війни Російської Федерації проти України. Наша країна залишається відданою підтримці України в її зусиллях повернути регіон до миру та стабільності", - заявили у МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському – військовому, якого росіяни демонстративно розстріляли на камеру після слів "Слава Україні!".

Крім того, ми раніше інформували, що слідчі Служби безпеки встановили, що українським військовим, якого розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

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