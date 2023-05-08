Стоит ли ожидать отключений света в мае: в Минэнерго дали ответ

В министерстве опровергли информацию о якобы введении в мае графиков ограничений поставок электроэнергии потребителям.
Министерство энергетики опровергло информацию о якобы введении в мае графиков отключений света.
Об этом сообщает Министерство энергетики в Телеграмме.
"В последние дни в некоторых СМИ распространяется недостоверная информация о якобы введении в мае графиков ограничений поставок электроэнергии бытовым потребителям. Министерство энергетики Украины официально заявляет: эта информация не соответствует действительности. Введение никаких графиков ограничений поставки электроэнергии не планируется", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас идет активная подготовка энергосистемы к новому отопительному сезону. В частности, Минэнерго совместно со всеми энергетическими компаниями страны, которые генерируют, передают и распределяют электроэнергию, составили оптимизированный график ремонтов.
В министерстве отметили, что отключения потребителей от электроснабжения могут происходить исключительно в результате повреждения российскими оккупантами объектов генерации и сетевой инфраструктуры.
"Почти три месяца, несмотря на террор врага и обстрелы объектов энергетической инфраструктуры, энергосистема работает, полностью обеспечивая потребление. Благодаря слаженной работе всех видов генерации удалось отменить ограничение поставок электроэнергии потребителям", — добавил министр энергетики Герман Галущенко.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов предполагает, что Россия может нанести комбинированный удар по Украине и по разным направлениям во вторник, 9 мая. Кроме того, по его мнению, в ближайшее время подобный темп ударов с воздуха не снизится.
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