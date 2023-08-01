Игнат объяснил, почему не удалось сбить все дроны, которыми РФ атаковала Харьков

В ночь на 1 августа оккупанты в очередной раз атаковали Харьков, запустив по городу пять "шахедов". В результате атаки были разрушены два здания, в еще одном вспыхнул пожар.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона объяснил, почему не удалось сбить все дроны, которыми атаковали Харьков.

"К сожалению, все видят последствия событий, произошедших на Харьковщине. Несколько "прилетов", 5 "Шахедов" применил враг. Ситуация как с баллистическим или артиллерийским вооружением. Чем ближе к месту попадания, к месту пуска, тем больше у врага шансов для того, чтобы сделать то, что они делают. Курская область очень близка к Харьковщине, это прифронтовый регион, поэтому не всегда удается уничтожать ночью, особенно когда враг неожиданно наносит удары", — отметил он.

Однако Игнат подчеркнул, что общий процент сбивания вражеских целей остается около 75% беспилотных летательных аппаратов.

Он также отметил, что Россия будет наращивать производство БПЛА, имея поставки из Ирана, и страна-агрессор может производить их на своей территории.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал детали удара по Харькову вражескими дронами в ночь на 1 августа.

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