США обмежують безвізовий режим для угорців: яка причина

За словами Вашингтона, цей безпрецедентний крок став відповіддю на проблеми безпеки.

Сполучені Штати різко обмежили участь Угорщини у своїй безвізовій програмі через сумніви щодо безпеки нових паспортів, виданих Будапештом від 2011-го до 2020 року.

Про це повідомляє Politico.

Громадяни країн-учасниць американської програми безвізового режиму можуть подорожувати до США з метою туризму чи бізнесу на термін до 90 днів без візи. Для цього їм просто потрібна так звана Електронна система авторизації поїздок (ESTA).

Але відтепер термін дії ESTA для власників угорських паспортів скоротиться від двох років до одного, і в'їхати до США за цією системою можна буде лише один раз.

Цей безпрецедентний крок у відповідь на проблеми безпеки поширюється лише на Угорщину – єдину із 40 країн, які беруть участь у програмі США.

Посол США в Будапешті Девід Прессман сказав, що існують "сотні тисяч паспортів", які угорський уряд видав у межах "спрощеної програми натуралізації без жорстких механізмів підтвердження особи".

Як пише видання, після приходу до влади 2010 року уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана запровадив серйозні зміни в політиці, які надали громадянство етнічним угорцям за кордоном, зокрема в Румунії, Словаччині та Україні.

У відповідь на рішення США міністерство внутрішніх справ Угорщини заявило, що країна "не розголошуватиме дані угорців за кордоном із подвійним громадянством, оскільки це загрожує їхній безпеці", і звинуватило Білий дім у "помсті угорцям".

Вашингтона пішов на такий крок в той час, коли відносини Угорщини із західними партнерами перебувають на "низькому рівні".

Багато західних країн також висловилися про погіршення демократичних стандартів в Угорщині.

США 2017 року зробили статус Угорщини в програмі безвізового режиму тимчасовим.

Нагадаємо, у МВС Естонії пояснили, чому не можуть припинити видавання віз росіянам.

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