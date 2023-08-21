РФ створює ще одну армію на окупованому півдні - розвідка Британії

Нове формування загарбників зосередиться на оборонних операціях на півдні України.

РФ розширює свої військові структури, зокрема окупанти створюють ще одне формування - 18-ту загальновійськову армію.

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначають британські розвідники, формування, ймовірно, буде об'єднанням та посиленням інших частин, що діють нині у Херсонській області. Зокрема, до нього включать 22-й армійський корпус.

"Нова армія, ймовірно, складатиметься переважно з мобілізованого персоналу і зосередиться на оборонних операціях на півдні України", - зазначають у розвідці.

Головною метою такого формування, вважають розвідники, є звільнення більш досвідчених підрозділів для ведення бойових дій на ключових напрямках.

"Існує реальна можливість того, що це призвело до нещодавньої передислокації повітряно-десантних військ з Херсона до Оріхівського сектору, де йдуть запеклі бої", - зазначають у Міноборони Британії.

Напередодні, 20 серпня, росіяни атакували Золоту Балку на Херсонщині з артилерії. Поранення отримала одна людина.

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