По всій Україні оголошена повітряна тривога: ракетна небезпека

У ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку для усієї України.
Станом на 12:20 22 серпня у всіх областях України оголосили повітряну тривогу.
Про це свідчить інтерактивна мапа тривог.
Повітряні сили України пояснили, причиною масштабної тривоги є зліт МіГ-31К ВПС РФ. Винищувачі злетіли із російської авіабази "Саваслейка" Нижньогородської області.
У ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку для усієї України.
Пройдіть в укриття до закінчення тривоги!
Нагадаємо, що МіГ-31К - носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.
Нагадаємо, у ЗСУ попереджають, що Росія може готувати ракетні удари на День Незалежності.
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