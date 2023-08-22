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По всій Україні оголошена повітряна тривога: ракетна небезпека

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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По всій Україні оголошена повітряна тривога: ракетна небезпека

Масштабна повітряна тривога по Україні

У ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку для усієї України.

Станом на 12:20 22 серпня у всіх областях України оголосили повітряну тривогу.

Про це свідчить інтерактивна мапа тривог.

Повітряні сили України пояснили, причиною масштабної тривоги є зліт МіГ-31К ВПС РФ. Винищувачі злетіли із російської авіабази "Саваслейка" Нижньогородської області.  

У ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку для усієї України.

Пройдіть в укриття до закінчення тривоги! 

Нагадаємо, що МіГ-31К - носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Мапа повітряної тривоги 22 серпня 2023. ФОТО: скрин / ©
Мапа повітряної тривоги 22 серпня 2023. ФОТО: скрин

Нагадаємо, у ЗСУ попереджають, що Росія може готувати ракетні удари на День Незалежності. 

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Дата публікації
Перегляди
6488
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