35-річна Ріанна народила другого сина – ЗМІ

Барбадоська співачка Ріанна та її чоловік, американський репер ASAP Rocky, вдруге стали батьками.

Як стверджує видання TMZ, близьке оточення пари розповіло, що у них народився син. Малюк з'явився на світ ще 3 серпня в Лос-Анджелесі. Ім'я другого сина пари поки невідоме, однак воно нібито починається на літеру "Р".

Ріанна та ASAP Rocky / Фото: Associated Press

Сама ж Ріанна поки не дає жодних офіційних коментарів. Співачка ані спростовує інформацію про народження другого сина, ані підтверджує її. Однак виконавиця останнім часом зникла з публічних радарів та припинила з'являтися на публіці. Хоча раніше співачка дивувала своїми виходами у світ у сміливому вбранні та публікувала дописи, де показувалася з чималим животиком.

До слова, ще на початку серпня американські ЗМІ повідомляли, що Ріанна вдруге стала мамою. Щоправда, тоді стверджувалося, що співачка народила донечку, яка неабияк схожа на зіркову маму.

A$AP Rocky та Ріанна з сином / Фото: instagram.com/asaprocky

Зазначимо, Ріанна та ASAP Rocky вперше стали батьками у травні минулого року. У закоханих народився син.

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