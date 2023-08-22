35-річна Ріанна народила другого сина – ЗМІ

Також ЗМІ дізналися ім'я новонародженого хлопчика.
Барбадоська співачка Ріанна та її чоловік, американський репер ASAP Rocky, вдруге стали батьками.
Як стверджує видання TMZ, близьке оточення пари розповіло, що у них народився син. Малюк з'явився на світ ще 3 серпня в Лос-Анджелесі. Ім'я другого сина пари поки невідоме, однак воно нібито починається на літеру "Р".
Сама ж Ріанна поки не дає жодних офіційних коментарів. Співачка ані спростовує інформацію про народження другого сина, ані підтверджує її. Однак виконавиця останнім часом зникла з публічних радарів та припинила з'являтися на публіці. Хоча раніше співачка дивувала своїми виходами у світ у сміливому вбранні та публікувала дописи, де показувалася з чималим животиком.
До слова, ще на початку серпня американські ЗМІ повідомляли, що Ріанна вдруге стала мамою. Щоправда, тоді стверджувалося, що співачка народила донечку, яка неабияк схожа на зіркову маму.
Зазначимо, Ріанна та ASAP Rocky вперше стали батьками у травні минулого року. У закоханих народився син.
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