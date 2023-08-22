Хто може ліквідувати Путіна: відповіли у ГУР

У ГУР вважають, що наразі у Кремлі немає кандидатів на заміну Путіна.

Теоретично, то західні спецслужби можуть ліквідувати російського диктатора Володимира Путіна, але це не просте завдання.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в інтерв'ю Українські новини.

"Росія залишається великою за територією державою з розгалуженою мережею спецслужб і різноманітних безпекових структур. Спецслужби РФ працюють ефективніше, аніж російська армія. Грошей на власну безпеку диктатура зовсім не шкодує", - зазначив він.

Також журналісти запитали у Юсова, чи довго залишилося жити агресору Путіну. Той відповів: "Ми не оракули і не гадалки, тому я не знаю. Хотів би, щоб це відбулося якомога швидше. В політичному сенсі це точно недовго. Якщо говорити про його існування фізично, то в принципі це мало кого цікавить. Стратегічно, його режим приречений, як і сучасна форма існування РФ. Так, є інформація про його важкі хвороби і його двійників, які застосовуються. Звичайно, це все треба враховувати. Але Україна дуже зацікавлена, щоби оригінальний Путін, якщо він досі живий, опинився на лаві підсудних під час проведення міжнародного трибуналу".

Щодо наступників Путіна, представник ГУР наголосив, що наразі немає кандидатів на заміну.

"В умовах диктатури заздалегідь визначення наступника надзвичайно ризикована річ для людей, які приймають рішення. Але, безумовно, внутрішні процеси тривають. Такі своєрідні кастинги проходять, інша справа, що це робиться зовсім не в демократичний та відкритий спосіб", - пояснив він.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Захід не має намірів скидати режим Путіна.

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