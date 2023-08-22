Кто может ликвидировать Путина: ответили в ГУР

В ГУР считают, что в настоящее время в Кремле нет кандидатов, которые заменят Путина.

Теоретически, то западные спецслужбы могут ликвидировать российского диктатора Владимира Путина, но это не простая задача.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в интервью "Українські новини".

"Россия остается большим по территории государством с разветвленной сетью спецслужб и различных структур безопасности. Спецслужбы РФ работают эффективнее, чем российская армия. Денег на собственную безопасность диктатура вовсе не жалеет", — отметил он.

Также журналисты спросили у Юсова, долго ли осталось жить агрессору Путину. Тот ответил: "Мы не оракулы и не гадалки, поэтому я не знаю. Хотел бы, чтобы это произошло как можно скорее. В политическом смысле это точно недолго. Если говорить о его существовании физически, то в принципе это мало кого интересует. Стратегически, его режим обречен, как и современная форма существования РФ.Да, есть информация о его тяжелых болезнях и его применяемых двойниках.Конечно, это все надо учитывать.Но Украина очень заинтересована, чтобы оригинальный Путин, если он до сих пор жив, оказался на скамье подсудимых при проведении международного трибунала".

Относительно преемников Путина представитель ГУР подчеркнул, что пока нет кандидатов на замену.

"В условиях диктатуры заранее определение преемника чрезвычайно рискованная вещь для людей, которые принимают решения. Но, безусловно, внутренние процессы продолжаются. Такие своеобразные кастинги проходят, другое дело, что это делается совсем не демократическим и открытым способом", — пояснил он.

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Запад не намерен сбрасывать режим Путина.

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