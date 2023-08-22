35-летняя Рианна родила второго сына – СМИ

Барбадосская певица Рианна и ее муж, американский рэпер ASAP Rocky, во второй раз стали родителями.

Как утверждает издание TMZ, близкое окружение пары рассказало, что у них родился сын. Малыш появился на свет еще 3 августа в Лос-Анджелесе. Имя второго сына пары пока неизвестно, однако оно вроде бы начинается на букву "Р".

Рианна и ASAP Rocky / Фото: Associated Press

Сама же Рианна пока не дает никаких официальных комментариев. Певица ни опровергает информацию о рождении второго сына, ни подтверждает ее. Однако исполнительница в последнее время исчезла из публичных радаров и перестала появляться на публике. Хотя раньше певица удивляла своими выходами в свет в смелых нарядах и публиковала посты, где показывалась с немалым животиком.

К слову, еще в начале августа американские СМИ сообщали, что Рианна во второй раз стала мамой. Правда, тогда утверждалось, что певица родила дочь, которая очень похожа на звездную маму.

A$AP Rocky и Рианна с сыном / Фото: instagram.com/asaprocky

Отметим, что Рианна и ASAP Rocky впервые стали родителями в мае прошлого года. У влюбленных родился сын.

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