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35-летняя Рианна во второй раз стала мамой – СМИ

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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35-летняя Рианна во второй раз стала мамой – СМИ

Рианна / Фото: Associated Press

Также в СМИ уже сообщили пол второго ребенка исполнительницы.

Барбадосская певица Рианна, которая год назад впервые стала мамой, родила второго ребенка.

По крайней мере, так утверждает издание Media Take Out. О пополнении в семье журналистам сообщило близкое окружение пары. Отмечается, что Рианна родила девочку. Также друзья Рианны и ее мужа, рэпера ASAP Rocky, утверждают, что дочь очень похожа на свою звездную маму.

"Она – вылитая Рианна, даже глаза светлые", — говорят источники.

Рианна и ASAP Rocky / © Associated Press
Рианна и ASAP Rocky / Фото: Associated Press

Друзья пары утверждают, что роды исполнительницы прошли успешно. В настоящее время она вместе с дочерью находится в своем особняке в Лос-Анджелесе и восстанавливается.

Отметим, о беременности Рианны стало известно в середине февраля. Исполнительница об этом объявила во время своего выступления на Супербоуле, где она вышла на сцену в обтягивающем латексном комбинезоне, который подчеркнул ее округлый животик.

Беременная Рианна / © Associated Press
Беременная Рианна / Фото: Associated Press

В мае прошлого года артистка впервые стала мамой. Исполнительница родила сына, которому дала имя Ноа Мерес.

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Дата публикации
Просмотры
800
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