35-річна Ріанна вдруге стала мамою – ЗМІ

Також у ЗМІ вже повідомили стать другої дитини виконавиці.

Барбадоська співачка Ріанна, яка рік тому вперше стала мамою, народила другу дитину.

Принаймні так стверджує видання Media Take Out. Про поповнення в родині журналістам повідомило близьке оточення пари. Зазначається, що Ріанна народила дівчинку. Також друзі Ріанни та її чоловіка, репера ASAP Rocky, стверджують, що донечка неабияк схожа на свою зіркову маму.

"Вона – викопана Ріанна, навіть очі світлі", - говорять джерела.

Ріанна та ASAP Rocky / Фото: Associated Press

Друзі пари стверджують, що пологи виконавиці минули успішно. Нині вона разом з донечкою перебуває у своєму особняку у Лос-Анджелесі та відновлюється.

Зазначимо, про вагітність Ріанни стало відомо в середині лютого. Виконавиця про це оголосила під час свого виступу на Супербоулі, де вона вийшла на сцену в обтислому латексному комбінезоні, який підкреслив її округлий животик.

Вагітна Ріанна / Фото: Associated Press

У травні минулого року артистка вперше стала мамою. Виконавиця народила сина, якому дала ім'я Ноа Мерес.

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