У Болгарії запускають першу академію пастухів: деталі

Організатори мають на меті зберегти давню професію та місцеві породи.

Академія "Тодорові Кошари" відкрилася неподалік села Влахи (Південно-Західна Болгарія). Вона має об'єднати людей, зацікавлених у тому, щоб стати пастухами.

Про це повідомило видання BTA.

Детальніше про навчальний заклад

Кожен із чотирьох навчальних сезонів в академії знайомить з історією автохтонних порід у Болгарії, влаштуванням кошари, випасом та доїнням тварин, очищенням пасовищ та традиційними методами тваринництва. Понад 20 майбутніх пастухів та 8 дітей беруть участь у першому тренувальному сезоні та активно займаються вирощуванням змішаної зграї двох автохтонних порід – каракачанської вівці та гірського довгошерстого цапа.

Як зазначають організатори, традиційні місцеві породи свійських тварин є частиною біорізноманіття та цінного місцевого генофонду. Нині вони рідкісні і зникають країни, оскільки стає дедалі менше власників, котрі займаються їх розведенням.

"Каракачанська вівця, яку розводять у Болгарії з фракійських часів, стійка до суворих кліматичних умов, хвороб та інфекцій, має сильний імунітет. Разом із гірським довгошерстим цапом він відіграє важливу роль у підтримці балансу екосистем у гірських районах країни", – кажуть організатори.

Зауважимо, бойовики вбили 134 пастухів у Малі. Попередньо, напад було здійснено на етнічному грунті.

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