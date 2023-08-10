Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 11 серпня?

День, коли дуже важливо відмовитися від суєти та поспіху – все, що буде здійснено у такому режимі, призведе до помилок. Тому діяти необхідно спокійно та неквапливо, тільки в такому разі згодом не доведеться все виправляти та переробляти. Ще краще – зрозуміло, якщо випаде така можливість – відмовитись від діяльності у будь-якій сфері, від професійної до особистої. День – благо, на календарі п'ятниця, з якої починається вікенд, – можна присвятити відпочинку чи хоча б підготовці до нього.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви досить скептично ставляться до всього, що не можна торкнутися руками і пояснити з наукового чи логічного погляду, тому знакам долі не довіряють. Але сьогодні зірки рекомендують представникам знака хоча б ненадовго змінити свої принципи та звернути увагу на обставини, в яких вони сьогодні мимоволі опиняться. Найімовірніше, все, що з ними сьогодні станеться, невипадково – у цих подіях, як і в словах, які вони почують від оточення – прихована важлива підказка щодо того, як вирішити важливу життєву проблему.

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