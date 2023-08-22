Кажани окупували квартиру у Луцьку (фото)

Рятувальники обережно виловили кажанів та відпустили їх на вулицю.

У Луцьку рятувальники звільнили квартиру від засилля кажанів, які облюбували квартиру на 9-му поверсі.

Про це повідмоляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

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"Увечері 21 серпня на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в квартирі на проспекті Соборності в Луцьку мешканці виявили кажанів. О 22:08 до місця події спрямували працівників групи рятувальних робіт. З'ясувалося, що у помешканні на дев'ятому поверсі перебуває близько трьох десятків кажанів", - сказано у повідмоленні.

У ДСНС припускають, що рукокрилі облюбували квартиру, оскільки у помешканні декілька днів поспіль нікого не було, а вікна були відчинені.

Рятувальники обережно виловили кажанів, переконавшись, що тваринки цілі й неушкоджені, випустили їх на вулицю. Після того мешканці квартири повернулися до свого помешкання.

Кажани у квартирі у Луцьку. ФОТО: ДСНС у Волинській області

Кажани у квартирі у Луцьку. ФОТО: ДСНС у Волинській області

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