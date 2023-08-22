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Іран створив новий потужний безпілотник Mohajer-10 - Reuters

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Іран створив новий потужний безпілотник Mohajer-10 - Reuters

Новий іранський безпілотник Mohajer-10 / Фото: Associated Press

На безпілотнику був напис "готуйте свої притулки" на івриті та перській мовах.

Іран побудував передовий саморобний безпілотник під назвою "Mohajer-10", який є вдвічі потужнішим за "Mohajer-6".

Про це повідомляють іранські державні ЗМІ, передає Reuters.

Зазначається, що новий БПЛА має збільшену дальність та тривалістю польоту, а також збільшене навантаження. Він має робочий діапазон 2000 км і може літати до 24 годин. Його навантаження може досягати 300 кг.

На відео, опублікованому у вівторок іранськими ЗМІ, безпілотник був показаний серед іншої військової техніки з текстом "готуйте свої притулки" на івриті та перській мовах.

Західні журналісти пишуть, що офіційні особи США звинуватили Іран у наданні дронів Mohajer-6 серед інших безпілотних літальних апаратів Росії для її війни проти України. Тегеран це заперечує.

Нагадаємо, що РФ хоче виготовити 6000 дронів до 2025 року завдяки допомозі Ірану.

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Дата публікації
Перегляди
896
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