Іран створив новий потужний безпілотник Mohajer-10 - Reuters

На безпілотнику був напис "готуйте свої притулки" на івриті та перській мовах.
Іран побудував передовий саморобний безпілотник під назвою "Mohajer-10", який є вдвічі потужнішим за "Mohajer-6".
Про це повідомляють іранські державні ЗМІ, передає Reuters.
Зазначається, що новий БПЛА має збільшену дальність та тривалістю польоту, а також збільшене навантаження. Він має робочий діапазон 2000 км і може літати до 24 годин. Його навантаження може досягати 300 кг.
На відео, опублікованому у вівторок іранськими ЗМІ, безпілотник був показаний серед іншої військової техніки з текстом "готуйте свої притулки" на івриті та перській мовах.
Західні журналісти пишуть, що офіційні особи США звинуватили Іран у наданні дронів Mohajer-6 серед інших безпілотних літальних апаратів Росії для її війни проти України. Тегеран це заперечує.
Нагадаємо, що РФ хоче виготовити 6000 дронів до 2025 року завдяки допомозі Ірану.
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