Благодаря Ирану: РФ хочет изготовить 6000 дронов к 2025 году — WP

Кремль с помощью Ирана пытается организовать массовое производство беспилотников, чтобы использовать их для нанесения ударов по украинским городам.

Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что команде промышленного центра в России было тайно поручено построить производственную линию, которая будет работать круглосуточно, производя самодетонационные беспилотники. В частности, ответственным за сохранность программы был отставной сотрудник ФСБ России.

"У высококвалифицированных работников изымали паспорта, чтобы они не могли покинуть страну. В переписке и других документах инженеры использовали зашифрованный язык: дроны были "лодками", их взрывчатка — "бамперами", а Иран — страна, которая тайно оказывает техническую помощь была" Ирландией "или "Беларусью", — говорится в сообщении.

Ранее Иран заключил с Россией о продаже оружия на миллиард долларов, основная цель которой – к лету 2025 года создать в стране 6000 беспилотников. Именно такого количества будет достаточно, чтобы устранить хроническую нехватку российской армии беспилотных летательных аппаратов на передовой.

Отметим, что Россия начала производить и применять для атак на Украину собственную версию иранских дронов-камикадзе Shahed.

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