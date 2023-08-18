Игнат о Shahed производства РФ: "Отвлеченин внимания от Ирана"

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорит, что агрессорк Россия производит беспилотники Shahed для того, чтобы отвлечь внимание от Ирана.

Об этом он сказал в эфире телемарафона 18 августа.

"То, что Россия их (дроны – Ред.) выпускает у себя – это отвлечение внимания от Ирана. Мол, у нас есть свое производство, а Иран здесь ни при чем. Иран с самого начала поставки этих БПЛА ни разу не признал, что дает РФ эти беспилотники", — подчеркнул Игнат.

По словам представителя ПС, украинские защитники видят беспилотники российского производства так же, как иранские – на своих радарах. Игнат говорит, что есть случаи, когда после сбития дроны падают уцелевшими, их исследуют ученые в специальных центрах. Там определяют что-либо в том беспилотнике изменилось или нет.

"Конечно, может быть какая-нибудь небольшая модернизация тех моделей, которые прилетают к нам в Украину. Каждое вооружение при возможности что-то доделать или улучшить будет улучшаться. Они (специалисты — Ред.) определяют, что в том "Шахеде" российского, иранского и американского. Не только американских, но и европейских запчастей там достаточно много. Это нашим партнерам было доказано и продемонстрировано", — подчеркнул он.

Как сообщали аналитики независимой британской исследовательской группы Conflict Armament Research, Россия атакует Украину "шахедами" собственного производства.

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