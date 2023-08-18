Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Игнат о Shahed производства РФ: "Отвлеченин внимания от Ирана"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
269
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Игнат о Shahed производства РФ: "Отвлеченин внимания от Ирана"

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Цели после сбивания дроны исследуют специалисты.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорит, что агрессорк Россия производит беспилотники Shahed для того, чтобы отвлечь внимание от Ирана.

Об этом он сказал в эфире телемарафона 18 августа.

"То, что Россия их (дроны – Ред.) выпускает у себя – это отвлечение внимания от Ирана. Мол, у нас есть свое производство, а Иран здесь ни при чем. Иран с самого начала поставки этих БПЛА ни разу не признал, что дает РФ эти беспилотники", — подчеркнул Игнат.

По словам представителя ПС, украинские защитники видят беспилотники российского производства так же, как иранские – на своих радарах. Игнат говорит, что есть случаи, когда после сбития дроны падают уцелевшими, их исследуют ученые в специальных центрах. Там определяют что-либо в том беспилотнике изменилось или нет.

"Конечно, может быть какая-нибудь небольшая модернизация тех моделей, которые прилетают к нам в Украину. Каждое вооружение при возможности что-то доделать или улучшить будет улучшаться. Они (специалисты — Ред.) определяют, что в том "Шахеде" российского, иранского и американского. Не только американских, но и европейских запчастей там достаточно много. Это нашим партнерам было доказано и продемонстрировано", — подчеркнул он.

Как сообщали аналитики независимой британской исследовательской группы Conflict Armament Research, Россия атакует Украину "шахедами" собственного производства.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
269
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация