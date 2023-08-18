Ігнат про Shahed виробництва РФ: "Відвертання уваги від Ірану"

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат каже, що агресорка Росія виробляє безпілотники Shahed для того, щоб відвернути увагу від Ірану.

Про це він сказав в ефірі телемарафону 18 серпня.

"Те, що Росія їх (дрони - Ред.) випускає в себе - це відвернення уваги від Ірану. Мовляв, у нас є своє виробництво, а Іран тут ні до чого. Іран від самого початку постачання цих БПЛА жодного разу не визнав, що дає РФ ці безпілотники", - наголосив Ігнат.

За словами представника ПС, українські захисники бачать безпілотники російського виробництва так само, як іранські - на своїх радарах. Ігнат каже, що є випадки, коли після збиття дрони падають вцілілими, то їх досліджують науковці в спеціальних центрах. Там визначають щось у тому безпілотнику змінилося чи ні.

"Звичайно, може бути якась невелика модернізація тих моделей, які прилітають до нас в Україну. Кожне озброєння при можливості щось доробити чи покращити буде покращуватися. Вони (спеціалісти - Ред.) визначають, що в тому "Шахеді" російського, іранського та американського. Не тільки американського, але й європейських запчастин там доволі чимало. Це нашим партнерам було доведено і продемонстровано", - наголосив він.

Як повідомляли аналітики незалежної британської дослідницької групи Conflict Armament Research, Росія атакує Україну "шахедами" власного виробництва.

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