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Ігнат про Shahed виробництва РФ: "Відвертання уваги від Ірану"

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Олена КапнікОлена Капнік
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Ігнат про Shahed виробництва РФ: "Відвертання уваги від Ірану"

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Цілі після збиття дрони досліджують фахівці.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат каже, що агресорка Росія виробляє безпілотники Shahed для того, щоб відвернути увагу від Ірану.

Про це він сказав в ефірі телемарафону 18 серпня.

"Те, що Росія їх (дрони - Ред.) випускає в себе - це відвернення уваги від Ірану. Мовляв, у нас є своє виробництво, а Іран тут ні до чого. Іран від самого початку постачання цих БПЛА жодного разу не визнав, що дає РФ ці безпілотники", - наголосив Ігнат.

За словами представника ПС, українські захисники бачать безпілотники російського виробництва так само, як іранські - на своїх радарах. Ігнат каже, що є випадки, коли після збиття дрони падають вцілілими, то їх досліджують науковці в спеціальних центрах. Там визначають щось у тому безпілотнику змінилося чи ні.

"Звичайно, може бути якась невелика модернізація тих моделей, які прилітають до нас в Україну. Кожне озброєння при можливості щось доробити чи покращити буде покращуватися. Вони (спеціалісти - Ред.) визначають, що в тому "Шахеді" російського, іранського та американського.  Не тільки американського, але й європейських запчастин там доволі чимало. Це нашим партнерам було доведено і продемонстровано", - наголосив він.

Як повідомляли аналітики незалежної британської дослідницької групи Conflict Armament Research, Росія атакує Україну "шахедами" власного виробництва.

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Дата публікації
Перегляди
251
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