Синоптики сообщили, какая погода будет на День Независимости

В четверг, 24 августа, на День Независимости в Украине погода будет теплой. Лишь в нескольких областях возможны небольшие осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В регионах переменная облачность. Осадков на большей территории Украины синоптики не прогнозируют. Лишь ночью на Закарпатье и в Карпатах, а днем ​​на крайнем юге страны будет местами дождь. Ночью и утром в Карпатском регионе местами туман.

Ночью температура воздуха в большинстве регионов будет составлять +11-16°. Днем столбики термометров покажут 23-28°. Жара удерживается в южных областях — ночью температура будет +17-22°, а днем ​​+26-31°.

Прогноз погоды в Украине на 24 августа. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине и столице будет переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Киевской области ночью составит +11-16 °, днем ​​поднимется до +23-28 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут 14-16° тепла, днем ​​воздух прогреется до 25-27° выше нуля.

Когда спадет жара

Синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, когда в Украине наконец-то спадет жара. По ее словам, ощутимо изменится температура воздуха уже с 30-31 августа – 1 сентября.

Впрочем, отмечает она, не стоит исключать, что в сентябре может произойти возврат последующих волн тепла.

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