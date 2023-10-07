В Германии хотят сократить выплаты для беженцев из Украины — СМИ

Представители округов Германии призывают сократить выплаты для будущих украинских беженцев.
В Германии говорят о чрезмерной нагрузке из-за увеличения количества беженцев из Украины. Там предлагают перейти от денежной помощи на помощь в натуральной форме и ввести требования трудоустройства для беженцев.
Об этом сообщает Welt.de.
"Беженцы из Украины, впервые приехавшие в Германию, больше не должны получать немедленные льготы по гражданству, а вместо этого должны получать льготы в соответствии с Законом о льготах для лиц, ищущих убежища", — заявил глава окружного совета Райнхард Загер.
В то же время представитель Pro Asyl по политике в отношении беженцев Тарек Алаовс считает это требование нереалистичным. По его словам, это приведет к созданию двухклассного общества для украинских беженцев и противоречит любому юридическому равенству.
"Все беженцы из Украины получили одинаковый статус защиты, поскольку они сбежали по одинаковым причинам. Не может быть никакого крайнего срока, который это изменит", — сказал он.
Кроме того, эксперт по миграции Герберт Брюкер считает, что уровень льгот для беженцев не может быть изменен произвольно.
"Конституционный суд предусматривает, что прожиточный минимум должен быть гарантирован", – сказал он.
Напомним, правительство Польши в следующем году также планирует отменить социальную поддержку для сбежавших в страну украинцев после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
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