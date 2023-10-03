Экс-жена Илона Маска подала против него иск в суд из-за трех общих детей

Бывшая жена Илона Маска Клер Буше, она же певица Grimes, обратилась в суд из-за их общих детей.

После неожиданной новости о том, что у экс-супруги родился еще один ребенок от суррогатной матери, стало известно о натянутых отношениях между ними. По словам Клера, бывший муж запрещает ей видеться с сыном.

Похоже, что найти общий язык с Маском Буше не удалось, так что он решил обратиться в соответствующие инстанции. Как сообщают источники Page Six, певица 29 сентября подала в суд Калифорнии "ходатайство об установлении родительских отношений". Однако пока основатель Tesla никак не отреагировал на иск.

Илон Маск и Клэр Буше (Grimes) / Фото: Associated Press

Напомним, что в 2020 году Буше родила Маску сына, которого они назвали X A-12 (Экс Эш Эй-Твелв). Но отношения пары после этого долго не продержались и сообщили о расставании. Однако это не помешало Маске и Буше через год стать родителями снова — суррогатная мать родила бывшим супругам дочь по имени Экза Дарк Сайдерил. В сентябре этого года стало известно, что у бывших супругов также родился сын Techno Mechanicus, или просто Тау.

Тем временем Маск продолжает притворяться хорошим отцом. Недавно изобретатель появился вместе с подросшим сыном Буше на встрече с президентом Венгрии.

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