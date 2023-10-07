Ілон Маск потайки подав до суду на матір своїх дітей, випередивши її

Раніше повідомлялося, що Grimes судиться з колишнім через опіку над дітьми.

Американський винахідник Ілон Маск потайки подав до суду на матір трьох його дітей Клер Буше, відомої як співачка Grimes. Як з'ясувалося, Маск зробив це за місяць до того, як Буше подала до суду на нього.

Як повідомляє DailyMail, Маск подав у Техасі петицію про одноосібну опіку над 3-річним сином X Æ A-Xii, однорічною донькою Ексою Дарк Сайдеріл та однорічним Тау Техно Механікус.

У документі Маск стверджує, що він "дійсно дбав, контролював та володів кожною дитиною від моменту її народження".

Ілон Маск з сином / Фото: Twitter.com/elonmusk

Ілон Маск з сином X / Фото: Twitter.com/elonmusk

Ілон Маск з сином X / Фото: Twitter.com/elonmusk

У заяві він також зазначив, що догляд здійснювався в Техасі, де він мешкає "останні шість місяців".

Зазначимо, що 29 вересня співачка Grimes подала до суду проти Ілона Маска, аби встановити батьківські права. Петиція є засобом встановлення законних батьків дитини, якщо вони не одружені. Та, як з'ясувалося, аналогічну заяву проти колишньої Маск подав 7 вересня. Він звинуватив матір трьох своїх дітей у переїзді, щоб уникнути відповідальності техаських судів.

Він заявив, що Grimes та їхні діти проживали з ним у Техасі в період із травня по липень цього року, і зазначив, що всі троє його дітей проживають в окрузі Тревіс.

У своїх документах він додав, що очікує, що вони врегулюють питання опіки за допомогою "письмової угоди", але хоче, щоб у разі потреби втрутилися суди Техасу.

Ілон Маск і Grimes / Фото: Associated Press

Зазначимо, що Grimes подала до суду проти Маска за декілька тижнів після того, як публічно благала колишнього дозволити їй побачитися із сином.

Grimes з сином X Æ A-Xii / Фото: instagram.com/grimes

Grimes з сином X Æ A-Xii / Фото: instagram.com/grimes

Нагадаємо, що 2020 року Буше народила Маску сина. Згодом вони розійшлися, однак за допомогою сурогатної матері на світ з'явилася донька колишньої пари Екса Дарк Сайдеріл. А у вересні цього року стало відомо, що у колишніх закоханих народився ще один син Тау Техно Механікус.

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