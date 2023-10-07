Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Дипломат Брайза спрогнозировал, что Украина скоро может отрезать Крым

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
232
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Дипломат Брайза спрогнозировал, что Украина скоро может отрезать Крым

Украина может освободить Крым уже в скором времени / Фото: Жовта стрічка

Украина сможет освободить Крым с помощью двух путей.

Украина движется на пути к освобождению Крыма, впрочем, это трудная задача.

Об этом заявил эксрадник госсекретаря США, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза на телеканале "Эспрессо".

По его словам, вытеснить все российские войска из Крыма и Донбасса – это очень сложная задача.

"Но в Вашингтоне есть военно-политические эксперты, которые видят, что Украина движется в этом направлении. Во-первых, благодаря ее постепенному продвижению в направлении Азовского моря, чтобы разъединить Донбасс и Крым. И во-вторых, с помощью ATACMS, других ракетных систем большей дальности, а также украинских морских дронов, представляющих серьезную угрозу Крымскому мосту", — рассказал он.

Он предполагает вполне вероятный сценарий, при котором Украина сможет отрезать Крым, не убивая всех российских военных.

"Это заставит Путина вести переговоры на условиях, которые в конечном счете будут намного выгоднее для Украины", — подчеркнул Брайз.

Ранее мы сообщали, что партизаны пробрались в оборонительные рубежи кафиров возле Феодосии на временно оккупированном Крымском полуострове.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
232
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация