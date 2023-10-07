Дипломат Брайза спрогнозировал, что Украина скоро может отрезать Крым

Украина движется на пути к освобождению Крыма, впрочем, это трудная задача.

Об этом заявил эксрадник госсекретаря США, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза на телеканале "Эспрессо".

По его словам, вытеснить все российские войска из Крыма и Донбасса – это очень сложная задача.

"Но в Вашингтоне есть военно-политические эксперты, которые видят, что Украина движется в этом направлении. Во-первых, благодаря ее постепенному продвижению в направлении Азовского моря, чтобы разъединить Донбасс и Крым. И во-вторых, с помощью ATACMS, других ракетных систем большей дальности, а также украинских морских дронов, представляющих серьезную угрозу Крымскому мосту", — рассказал он.

Он предполагает вполне вероятный сценарий, при котором Украина сможет отрезать Крым, не убивая всех российских военных.

"Это заставит Путина вести переговоры на условиях, которые в конечном счете будут намного выгоднее для Украины", — подчеркнул Брайз.

Ранее мы сообщали, что партизаны пробрались в оборонительные рубежи кафиров возле Феодосии на временно оккупированном Крымском полуострове.

Читайте также: