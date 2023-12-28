Не тільки в Україні та Ізраїлі: де і за що сьогодні воює людство

2023 року тривають 183 регіональних і локальних конфлікти — це найбільша кількість воєн за 30 років. Автори дослідження описують світ, у якому "домінують дедалі складніші конфлікти та збройне насильство на тлі великої кількості дійових осіб, збігу складних мотивів, глобального впливу і прискорення зміни клімату".

Про це пише видання CNBC.

Аналітики також зазначають, що, дивлячись на війни в Україні та Газі, безпрецедентна кількість потенційно "катастрофічних" конфліктів залишається поза увагою.

Міжнародний комітет порятунку оприлюднив свій список надзвичайних ситуацій на 2024 рік, у якому задокументовано 20 країн із найбільшим ризиком погіршення безпеки. На ці країни припадає близько 10% населення світу, приблизно 70% переміщених осіб, а також приблизно 86% глобальних гуманітарних потреб.

Ще у жовтні ООН підрахувала, що понад 114 мільйонів людей були переміщені через війни та конфлікти по всьому світу. Тепер ця цифра, ймовірно, ще вища.

Президент і генеральний директор IRC Девід Мілібенд сказав, що для багатьох людей, яких обслуговує його організація, це найгірші часи, оскільки вплив кліматичних ризиків, безкарність у дедалі зростаючій кількості зон конфліктів і спіральне зростання державного боргу стикаються зі зменшенням міжнародної підтримки.

"Сьогодні в заголовках справедливо домінує криза в Газі. На це є вагомі причини — наразі це найнебезпечніше місце у світі для цивільних", – вважає Мілібенд.

Він також назвав країни, де тривають конфлікти.

Судан

Номер один у списку спостережень IRC — Судан, де у квітні 2023 року спалахнули бойові дії між двома військовими угрупованнями країни, а мирні переговори в Саудівській Аравії за міжнародного посередництва не принесли успіху.

Конфлікт наразі переріс у "широкомасштабну війну в містах, яка привертає мінімальну міжнародну увагу та створює серйозний ризик поширення на регіон".

Демократична Республіка Конго, Руанда

Хаотичні вибори минулого тижня в Демократичній Республіці Конго ознаменували лише початок нового виборчого циклу, який триватиме до 2024 року.

Голосування було затьмарене тривалими затримками на виборчих дільницях, деякі з них не відкрилися протягом цілого дня, і голосування тривало до четверга в деяких районах цієї величезної країни.

Кілька кандидатів від опозиції закликали скасувати вибори, що стало останньою суперечкою після кампанії, затьмареної насильством, коли 18 кандидатів кинули виклик чинному президенту Феліксу Тшісекеді.

Часткові попередні результати свідчать про те, що Тшісекеді значно попереду у голосуванні, але уряд у вівторок заборонив протести проти виборів, до яких закликали п'ять опозиційних кандидатів.

Політична турбулентність виникає на тлі триваючого збройного конфлікту на сході ДРК і повсюдної бідності та передує подальшим регіональним виборам на початку наступного року. Ймовірне тривале оскарження результатів, викликане давніми підозрами серед роздробленої опозиції Тшісекеді щодо незалежності виборчої комісії, може спровокувати подальший конфлікт із наслідками для ширшого регіону, вважають кризові аналітики.

М'янма

Громадянська війна в М’янмі триває після військового перевороту в лютому 2021 року та подальшого жорстокого придушення протестів проти перевороту, що спричинило ескалацію тривалих повстань з боку етнічних озброєних груп по всій країні.

Урядові війська звинувачують у невибіркових бомбардуваннях. Експерти побоюються, що така тактика може бути посилена 2024 року, оскільки етнічні озброєні групи та сили опору досягли значних успіхів на півночі країни.

Сахель

За останні кілька років у країнах Сахелю сталася низка військових переворотів, частково у відповідь на посилення нестабільності, коли уряди намагаються боротися з ісламістськими повстанцями, які поширюються в регіоні.

Сахель охоплює напівзасушливий пояс північно-центральної Африки між пустелею Сахара та регіонами савани, а також Буркіна-Фасо, Камерун, Чад, Гамбію, Гвінею, Мавританію, Малі, Нігер, Нігерію та Сенегал.

Дослідники пишуть, що в усьому світі відбуваються прикордонні сутички, з яких спроба Росії захопити Україну є найбільш руйнівною. Азербайджан захопив Нагірний Карабах, що призвело до втечі понад 100 тисяч вірмен. Між Росією й Грузією зберігається напруженість, а відносини між Алжиром і Марокко наразі гірші, ніж будь-коли в сучасній історії. У Пакистані загострився внутрішній тероризм, і градус суперечностей у відносинах з антимусульманським урядом Індії стає небезпечно високим.

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