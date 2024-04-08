В Германии хотят проверить всех резервистов на боеготовность

В настоящее время в ФРГ насчитывается около 900 тысяч бывших военных.

В Германии глава ассоциации резервистов Патрик Зензбург заявил о необходимости провести проверку всех резервистов страны на состояние их боеготовности.

Об этом он заявил изданию BILD.

В ФРГ насчитывается около 900 тысяч бывших солдат и бывших призывников в возрасте до 65 лет, у которых сохраняется статус резервистов.

Зензбург заявил, что из-за российской агрессии против Украины, а также реструктуризации Бундесвера, сейчас идут дискуссии о привлечении большего количества мужчин и женщин в армию.

Глава ассоциации резервистов заявил, что эта задача оказалась чрезвычайно сложной.

"На случай обороны нам нужны резервисты, чтобы обеспечить безопасность нашей собственной страны и инфраструктуры, обеспечить материально-техническую поддержку стран-партнеров в Германии и, последнее, но не менее важное, чтобы заменить боевые войска на фронте", — заявил Зензбург.

Он отметил, что если Германия подвергнется нападению и будет вынуждена защищаться, то "придется подумать о второй и третьей волнах обороны; в первую очередь это будут резервисты".

Напомним, ранее сообщалось, что Германия подняла в воздух истребители из-за российского военного самолета.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава германского региона признала, что ее дружба с Россией была ошибкой.

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