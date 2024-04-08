Захватчики атакуют Украину беспилотниками с юга и севера: карта тревог

Несколько групп ударных БПЛА зафиксированы в разных регионах Украины.

Российские захватчики атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками по южному и северному направлениям.

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Об этом информируют воздушные силы.

Военные сообщили об угрозе БПЛА с южного направления в 23:08. Группа БпЛА была обнаружена в Херсонской области и двигалась в северо-западном направлении.

В 23:31 Воздушные силы заявили об угрозе применения ударных БПЛА в Сумской области.

В 23:50 было сообщено о движении ударных БПЛА в направлении Черниговщины из Сумской области.

Военные заявили, что ударные БПЛА движутся с Черного моря в направлении Одесщины, а в Кировоградской области – угроза применения ударных БПЛА из Николаева.

Напомним, ранее сообщалось, что над Днепропетровщиной сбили вражеские дроны.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове вражеский беспилотник попал в дом.

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